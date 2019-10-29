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Мы сформировали четкий алгоритм шагов, который помогает нашим клиентам выбрать подходящий финансовый займ. Это не занимает много времени и делает получение займа онлайн понятным:
При этом сервис Leanloan подобрал только те компании, которые соответствуют требованиям надежности, качества и удобства. Что дает возможность выбрать подходящий вариант займа, исходя из следующих критериев. Средства будут выданы выбранным МФО:
Нашим клиентам часто необходимы дополнительные финансы. При этом, деньги нужны срочно и нет никакого желания тратить время на ожидания и бюрократию при подаче заявки. Понимая, что наши банки часто консервативны и не сложно получить средства так быстро, как это возможно. Это связано с тем, банковскими структурами изучается кредитная история клиента и начинается процедура полной проверки заемщика по обширному спектру параметров.
По этой причине сегодня столь востребована услуга по кредитованию онлайн в микрофинансовых организаций. Мы постарались облегчить этап выбора компаний, предоставив качественных представителей этой отрасли. Этот вариант позволяет получить деньги в день обращения, не выходя из дома или работы. Появилась возможность быстро взять денежный займ и получить финансовую помощь, не обращаясь в банки. Процедура в среднем занимает у клиента до 15 минут, в зависимости от выбранного сервиса.
Срочный займ необходим клиентам по многим причинам. Существуют кредитные сервисы, выдающие кредиты онлайн студентам, но большинство выдают кредитные средства на популярные запросы клиентов:
Случаи отказов минимальны, а в некоторых ситуациях процент одобрения достигает 90%. Это основополагающий фактор в работе микрофинансовых сервисов, поскольку сервис заинтересован в клиентской базе. Больше нет необходимости в расписках или поручителях. Чтобы оформление займа прошло с минимальной переплатой, понадобится паспорт и время на заполнение кредитной заявки, займет это до 10 минут.
Но также необходимо понимать, что не все МФО работают в интересах заемщиков. Поэтому мы создали профессиональный сервис, который поможет выбрать из надежных кредитных компаний, зарекомендовавших себя на рынке.
Прежде чем обращаться в сервис МФО, убедитесь, что вы в состоянии вовремя погасить займ, вернув одолженные средства или оформив предусмотренную сервисом отсрочку (пролонгацию). Если вы в этом уверены, то проблем с погашением возникнуть не должно. Процедура проходит в онлайн режиме, посредством личного кабинета на сайте финансового сервиса, либо использовав реквизиты компании, которая выдала кредит, чтобы провести оплату через банк.
Помните, что финансовая грамотность — это ключ к благополучной и спокойной жизни! Если же возникли сложности и ситуация требует обращения в микрофинансовую организацию, то выбирайте с умом. А сервис Leanloan поможет вам!
Сервис Loanloan круглосуточно помогает в решении финансовых проблем наших пользователей. Сервис выстроен так, что процесс позволит желающим легко взять нужным займ онлайн в Украине, который удовлетворит запросы клиентов. Наша работа заключается в том, чтобы оставить только надежные компании, с которыми приятно работать.
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Leanloan не проводит займ денег лично, а только помогаем клиенту подобрать самую подходящую микрофинансовую организацию, которая и поможет выдать микрозайм. Предоставление услуг сервисом Leanloan бесплатно. Так как сайт — посредник между пользователем и кредитором, проценты по кредиту клиент возвращает только микрофинансовой организации. В этой связи, на работу сайта не распространяется действие закона «О защите прав потребителей». Ресурс не несет законной ответственности за соглашения, заключенные пользователем с третьими лицами.
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