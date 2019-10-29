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Подробное сравнение онлайн кредитов

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Кредит онлайн — как это работает?

Мы сформировали четкий алгоритм шагов, который помогает нашим клиентам выбрать подходящий финансовый займ. Это не занимает много времени и делает получение займа онлайн понятным:

сделать выбор из отобранных компаний, предоставленных нашим сервисом;

заполнить простейшую заявку с любого устройства;

получить необходимый займ в короткие сроки.

При этом сервис Leanloan подобрал только те компании, которые соответствуют требованиям надежности, качества и удобства. Что дает возможность выбрать подходящий вариант займа, исходя из следующих критериев. Средства будут выданы выбранным МФО:

на личную карту

на персональный аккаунт

Действительно быстрые кредиты онлайн

Нашим клиентам часто необходимы дополнительные финансы. При этом, деньги нужны срочно и нет никакого желания тратить время на ожидания и бюрократию при подаче заявки. Понимая, что наши банки часто консервативны и не сложно получить средства так быстро, как это возможно. Это связано с тем, банковскими структурами изучается кредитная история клиента и начинается процедура полной проверки заемщика по обширному спектру параметров.

По этой причине сегодня столь востребована услуга по кредитованию онлайн в микрофинансовых организаций. Мы постарались облегчить этап выбора компаний, предоставив качественных представителей этой отрасли. Этот вариант позволяет получить деньги в день обращения, не выходя из дома или работы. Появилась возможность быстро взять денежный займ и получить финансовую помощь, не обращаясь в банки. Процедура в среднем занимает у клиента до 15 минут, в зависимости от выбранного сервиса.

На какие цели берут кредит онлайн?

Срочный займ необходим клиентам по многим причинам. Существуют кредитные сервисы, выдающие кредиты онлайн студентам, но большинство выдают кредитные средства на популярные запросы клиентов:

на покупки товаров, оплату счетов и услуг;

образование;

покупку лекарств или оплату лечения;

на отпуск или другой вид отдыха;

прочее.

Случаи отказов минимальны, а в некоторых ситуациях процент одобрения достигает 90%. Это основополагающий фактор в работе микрофинансовых сервисов, поскольку сервис заинтересован в клиентской базе. Больше нет необходимости в расписках или поручителях. Чтобы оформление займа прошло с минимальной переплатой, понадобится паспорт и время на заполнение кредитной заявки, займет это до 10 минут.

Но также необходимо понимать, что не все МФО работают в интересах заемщиков. Поэтому мы создали профессиональный сервис, который поможет выбрать из надежных кредитных компаний, зарекомендовавших себя на рынке.